Die Stollen des Besichtigungs-Kalkbergwerks in Wolfstein sind bald wieder für Besucher zugänglich. Mit mehreren Veranstaltungen soll die Saison eröffnet werden. Neu ist in diesem Jahr die bunte Illumination des Bergwerks zu Ostern.

In nicht allzu langer Zeit macht sich die kleine Bahn wieder mit Besuchern auf den Weg in den Stollen. Los geht es zwar schon Mitte März, die offizielle Saisoneröffnung des Besichtigungs-Kalkbergwerks am Königsberg in Wolfstein ist aber zu Ostern. In dieser Zeit sind die Gänge und Stollen erstmals von bunten Lichtern beleuchtet. Eine Spezialfirma ist für diese Illumination beauftragt worden.

Am Samstag, 18. März, gibt es bereits die erste Veranstaltung: Bei einer Eröffnungsweinprobe mit Bergwerksführung ab 18.30 Uhr können Interessierte sowohl viel über Weine und Rebsorten als auch über die harte Bergmannsarbeit in den Tiefen des Berges lernen.

Besuch vom Osterhasen bei bunter Illumination

Einen Tag später, am Sonntag, 19. März, wird von 13 bis 18 Uhr ein Familientag veranstaltet. Neben Spieleparcours für Groß und Klein, einem Bergwerksquiz, „Spaß mit der Schaumkuss-Schleuder“ und Führungen gibt es einen kostenlosen Begrüßungssekt und für die kleinen Gäste einen Orangensaft gratis. Die letzte Einfahrt für eine Führung durchs Bergwerk ist um 17 Uhr. Für zwei weitere Sonntage, am 26. März und am 2. April , wird ebenfalls zu einem Familientag eingeladen.

Für Dienstag, 4. April, wird zu einer Sonderführung ab 14 Uhr im Rahmen der Osterferien eingeladen, bevor am Karfreitag, 7. April, schließlich die offizielle Saisoneröffnung stattfindet. Bei den an diesem Tag sowie am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils von 13 bis 18 Uhr stattfindenden Führungen ist das Bergwerk bunt beleuchtet, während der Osterhase für die kleinen Gäste seine Ostereier auf dem Weg versteckt. Die Bahn fährt an diesen Tagen wieder um 17 Uhr zum letzten Mal mit Besuchern in die Tiefen des Bergwerks.

Fortsetzung des Programms nach Ostern

Nach Ostern geht es am Samstag, 15. April, um 18.30 Uhr mit einer Weinprobenführung weiter. Für Sonntag, 30. April, kündigt die Verbandsgemeinde „Walpurgis-Vibes mit DJ Franz“ an: „Cooler Sound und Illumination in magischer Atmosphäre mit chilligen House-Beats.“ Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr, Führungen werden angeboten, Musik 50 Meter unterm Königsberg gibt es von 14 bis 17 Uhr.

Für alle Veranstaltungen gelten die regulären Eintrittspreise. Für die Weinproben, die Sonderführung, die Führungen von Karfreitag bis Ostermontag sowie die Musikveranstaltung Ende April ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06382 791118 erforderlich.