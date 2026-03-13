Ursprünglich wollte Heiko Emser mit einer eigenen Kaffeerösterei bis zur Rente warten. Doch dann nahm das Projekt deutlich früher Fahrt auf. Ein Besuch in der Rösterei.

Seit viereinhalb Jahren gibt es Heiko Emsers „Kaffeerösterei Kusel“ in der Kuseler Hintergasse. Eigentlich war der Start erst gut zehn Jahre später geplant. Doch die Corona-Pandemie gab den Ausschlag für die frühere Eröffnung. Der damalige Mieter des Ladengeschäfts stieg aus dem Vertrag aus, und Emser – Eigentümer des Hauses – stand vor der Entscheidung, erneut langfristig zu vermieten oder sein eigenes Projekt vorzuziehen.

Fertig geröstet, gibt’s dreierlei Möglichkeiten: Wer genießen will, lässt den Kaffee vor Ort mahlen. Heiko Emser macht das auf Wunsch – aber nicht so gerne. Denn: Frisch mahlen daheim ist viel besser. Schon bald danach gehen nämlich Aromen verloren. Foto: Christian Hamm Zweite Möglichkeit: Verkosten vor Ort. Foto: Christian Hamm Dritte Möglichkeit: Emsers Produkte aus dem Laden mit nach Hause nehmen – und dort erst bei Bedarf selber mahlen. Nur so entfaltet sich der Geschmack wie vom Röster gewünscht. Foto: Christian Hamm Aber gehen wir noch einen Schritt zuŕück. Heiko Emser führt die Kaffeerösterei in der Kuseler Hintergasse Ecke Trierer Straße. Foto: Christian Hamm An Platz fehlt’s nicht in der früheren Handwerker-Residenz. Hinterm Ladenraum ist das Lager. Foto: Christian Hamm Samt Bohnen-Inspektionsanlage. Ins rechte Licht gerückt, lassen sich die guten von den schlechten trennen. Oder besser: faule aussortieren. Foto: Christian Hamm Kaffee riecht. In der Tat. „Aber jeder anders“, weiß Heiko Emser. Er kann so einige Sorten am Geruch erkennen. Foto: Christian Hamm Da war eben noch die Nase drin. Foto: Christian Hamm So sehen die Bohnen aus, die ... Foto: Christian Hamm ... angeliefert werden und der Röstung harren. Foto: Christian Hamm Kaffee hat weitaus mehr Aromen als Wein. Welche, verrät eine Tafel, die die Geruchs- und Geschmacksrichtungen aufführt. Foto: Christian Hamm Das Verkosten ist schon eine besondere Angelegenheit ...: Emser verfügt über immenses Wissen. Das braucht der Kunde nicht unbedingt, um sagen zu können: „Schmeckt ...“. Foto: Christian Hamm Ist Kaffee ein saisonales Produkt? Nein. Ein Blick auf den Erntekalender verrät: Irgendwo auf der Welt wird immer welcher reif. Foto: Christian Hamm Nach so viel Theorie wäre mal wieder Praxis dran. So sieht die Steuerungseinheit der Röstvorrichtung aus. Foto: Christian Hamm Und so die ganze Apparatur. Oben wird eingefüllt. Unten vorne kommt’s wieder raus. Dazwischen wird’s eine heiße Sache: Die Trommelröstung erfolgt bei dreistelligen Celsiusgraden Temperatur. Foto: Christian Hamm Klappt das auch alles? Peter Buser nimmt ein Pröbchen ... Foto: Christian Hamm ... bestehend aus ein paar Böhnchen ... Foto: Christian Hamm ... und freut sich, wenn er kurz darauf die Bohnen aus der Trommel auf die Trockenvorrichtung rauschen lassen darf. Foto: Christian Hamm Noch warm. Foto: Christian Hamm Und ideal zum Rieseln lassen. Foto: Christian Hamm Das Ergebnis wird eingetütet und zum Verkauf angeboten. Das funktioniert auch via Online-Shop – was der Hauptvertriebsweg ist. Foto: Christian Hamm Herrlich, findet der Urheber dieser Fotogalerie. Wenngleich ... Foto: Christian Hamm ... ihn alle Kaffeekenner spätestens jetzt als ahnungs-, weil geschmacklosen Schlürfer schmähen werden. Für die Puristen hat Milchschaum im Kaffee nichts verloren. Foto: Christian Hamm Übrigens, kleiner Gag am Rande noch: Direkt neben dem Laden ist die Rundumdieuhr-Versorgung mit dem Genussmittel gewährleistet. Die Rösterei Kusel wartet mit einem Automaten auf. Foto: Christian Hamm Foto 1 von 24

Anfragen von Dönerlokalen habe es gegeben, doch das sei für den Waldmohrer nicht infrage gekommen. „Das wollte ich auch meinen Mietern im ersten Stock nicht zumuten“, sagt der 59-Jährige mit Blick auf mögliche Geruchsbelastungen.

Indischer Kaffee im türkischen Röster

Wer die Kaffeerösterei betritt, weiß zunächst nicht, wohin er zuerst sehen soll. Zu den Hinguckern gehören ein nostalgischer Autoscooter, wie er einst auf der Kuseler Herbstmesse seine Runden drehte, und der eigentliche Star: ein gebrauchter Röster eines türkischen Herstellers. Die Rösttrommel aus Gusseisen soll sich positiv auf die geschmackliche Qualität auswirken. Auffällig ist auch das große, kreisrunde Kühlsieb, in das die Bohnen nach dem Rösten fallen. Setzt man unmittelbar vor dem Röstvorgang den Einfülltrichter auf die Maschine, erinnert sie mit etwas Fantasie an eine Miniatur-Lokomotive.

Heute geplant ist die Röstung einer populären indischen Kaffeesorte: „Monsooned Malabar“. Emser bezieht acht Sorten im Rohzustand von einem Spezialitätenimporteur, jeweils aus unterschiedlichen Ländern. Der „Monsooned Malabar“ besteche durch eine nussige Note und sei praktisch säurefrei, da er keine Fruchtaromen besitze, erzählt der Kaffeeexperte. Die Sorte sei besonders beliebt, auch weil sie sich hervorragend für Espresso eigne.

Das Aufplatzen der Kaffeebohnen

Der Kuseler Peter Buser, der Emser regelmäßig beim Rösten unterstützt, füllt vier Kilo des indischen Rohkaffees in den vorgeheizten Röster. Dabei orientiert er sich am Röstprofil dieser Sorte. Zu diesem Profil gehörten Parameter wie Zeit, Temperatur und der zu erwartende Bohnenschwund. Klima und Anbauregion seien nachträglich nicht beeinflussbar, aber das Röstprofil gewährleiste eine konstante Qualität bei einer Charge.

Nach etwa viereinhalb Minuten ist die erste Farbveränderung an den Kaffeebohnen sichtbar. Durch das Schauglas erkennt Buser den gelblichen Ton jeder Bohne. Mit einem Probenzieher entnimmt der 73-Jährige bei Bedarf kleine Mengen, um den Zustand im Prozess zu prüfen. Nach weiteren vier Minuten geht die Farbe ins Bräunliche über. Und nach ungefähr 13 Minuten erreicht die Röstung den „First Crack“: Die Zellwände der Bohnen platzen hörbar auf, die Geschmacksvielfalt entfaltet sich.

Ab diesem Zeitpunkt muss der Röstmeister besonders aufmerksam sein, damit die Bohnen die Trommel im richtigen Moment verlassen und nicht verbrennen. Auch hier biete das Röstprofil mit seiner Zielzeit eine wichtige Orientierung.

Warten aufs Aroma

Buser entlässt die Bohnen über einen geöffneten Schieber aus dem Röster in das Abkühlsieb, in dem sie etwa drei Minuten liegen und dabei ständig vermischt werden. Emser wirft einen ersten prüfenden Blick auf die fertig gerösteten Bohnen, die noch kein Kaffeearoma entwickelt haben. „Das kommt später“, erklärt der Fachmann und streicht mit beiden Händen durch die gerösteten Bohnen. Der Bezug zur Bohne ist für ihn das A und O. Um die maximale Qualität aus jeder Kaffeebohne herauskitzeln zu können, bedürfe es einer feinen Sensorik. „Kaffeegenuss ist pures Handwerk“, sagt Emser, der einer industriellen Röstung ebenso wenig abgewinnen kann wie Kaffeevollautomaten.

Nach dem Abkühlen werden die Bohnen im Nebenraum auf einem zweiten Sieb verteilt und erneut optisch kontrolliert. Steine und verbrannte Bohnen werden aussortiert, anschließend wird die Ware in einen Eimer gefüllt und gewogen. Aus vier Kilo Rohkaffee sind 3,5 Kilo Röstkaffee geworden – ein Verlust von einem Achtel, der laut Profil im grünen Bereich liegt.

Der Eimer wird verschlossen und beschriftet. Im Deckel befindet sich ein Frischeventil, über das die Bohnen ausgasen können. Je nach Sorte dauere das bis zu zwei Wochen, erklärt Emser. In dieser Zeit entwickelten die Bohnen ihr unverwechselbares Aroma. Emser benötigt pro Jahr etwa eine Tonne Rohkaffee und zahlt inklusive Steuern und Logistik rund 15 Euro pro Kilo.

Keine Expansion trotz steigender Nachfrage

Zwei Vormittage die Woche darf Emser seinen Kaffeeröster anwerfen. Mehr lasse die Gewerbeaufsicht emissionsbedingt aufgrund der innerstädtischen Lage nicht zu. Für den Betreiber kein Problem: „Wir rösten ohnehin ausschließlich freitags am Vormittag.“

Trotz wachsender Nachfrage über Ladentheke und Onlinehandel plant Emser keine Expansion seiner Kaffeesparte. Denkbar sei für ihn eine Kooperation mit einem Anbieter, dessen Produkt das Sortiment sinnvoll ergänze und im Laden Platz fände. „Das wäre ein überaus reizvoller Gedanke“, sagt Emser.