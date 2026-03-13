Kusel Kaffeerösterei in Kusel: „Kaffeegenuss ist pures Handwerk“
Seit viereinhalb Jahren gibt es Heiko Emsers „Kaffeerösterei Kusel“ in der Kuseler Hintergasse. Eigentlich war der Start erst gut zehn Jahre später geplant. Doch die Corona-Pandemie gab den Ausschlag für die frühere Eröffnung. Der damalige Mieter des Ladengeschäfts stieg aus dem Vertrag aus, und Emser – Eigentümer des Hauses – stand vor der Entscheidung, erneut langfristig zu vermieten oder sein eigenes Projekt vorzuziehen.
Foto 1 von 24
Anfragen von Dönerlokalen habe es gegeben, doch das sei für den Waldmohrer nicht infrage gekommen. „Das wollte ich auch meinen Mietern im ersten Stock nicht zumuten“, sagt der 59-Jährige mit Blick auf mögliche Geruchsbelastungen.
Indischer Kaffee im türkischen Röster
Wer die Kaffeerösterei betritt, weiß zunächst nicht, wohin er zuerst sehen soll. Zu den Hinguckern gehören ein nostalgischer Autoscooter, wie er einst auf der Kuseler Herbstmesse seine Runden drehte, und der eigentliche Star: ein gebrauchter Röster eines türkischen Herstellers. Die Rösttrommel aus Gusseisen soll sich positiv auf die geschmackliche Qualität auswirken. Auffällig ist auch das große, kreisrunde Kühlsieb, in das die Bohnen nach dem Rösten fallen. Setzt man unmittelbar vor dem Röstvorgang den Einfülltrichter auf die Maschine, erinnert sie mit etwas Fantasie an eine Miniatur-Lokomotive.
Heute geplant ist die Röstung einer populären indischen Kaffeesorte: „Monsooned Malabar“. Emser bezieht acht Sorten im Rohzustand von einem Spezialitätenimporteur, jeweils aus unterschiedlichen Ländern. Der „Monsooned Malabar“ besteche durch eine nussige Note und sei praktisch säurefrei, da er keine Fruchtaromen besitze, erzählt der Kaffeeexperte. Die Sorte sei besonders beliebt, auch weil sie sich hervorragend für Espresso eigne.
Das Aufplatzen der Kaffeebohnen
Der Kuseler Peter Buser, der Emser regelmäßig beim Rösten unterstützt, füllt vier Kilo des indischen Rohkaffees in den vorgeheizten Röster. Dabei orientiert er sich am Röstprofil dieser Sorte. Zu diesem Profil gehörten Parameter wie Zeit, Temperatur und der zu erwartende Bohnenschwund. Klima und Anbauregion seien nachträglich nicht beeinflussbar, aber das Röstprofil gewährleiste eine konstante Qualität bei einer Charge.
Nach etwa viereinhalb Minuten ist die erste Farbveränderung an den Kaffeebohnen sichtbar. Durch das Schauglas erkennt Buser den gelblichen Ton jeder Bohne. Mit einem Probenzieher entnimmt der 73-Jährige bei Bedarf kleine Mengen, um den Zustand im Prozess zu prüfen. Nach weiteren vier Minuten geht die Farbe ins Bräunliche über. Und nach ungefähr 13 Minuten erreicht die Röstung den „First Crack“: Die Zellwände der Bohnen platzen hörbar auf, die Geschmacksvielfalt entfaltet sich.
Ab diesem Zeitpunkt muss der Röstmeister besonders aufmerksam sein, damit die Bohnen die Trommel im richtigen Moment verlassen und nicht verbrennen. Auch hier biete das Röstprofil mit seiner Zielzeit eine wichtige Orientierung.
Warten aufs Aroma
Buser entlässt die Bohnen über einen geöffneten Schieber aus dem Röster in das Abkühlsieb, in dem sie etwa drei Minuten liegen und dabei ständig vermischt werden. Emser wirft einen ersten prüfenden Blick auf die fertig gerösteten Bohnen, die noch kein Kaffeearoma entwickelt haben. „Das kommt später“, erklärt der Fachmann und streicht mit beiden Händen durch die gerösteten Bohnen. Der Bezug zur Bohne ist für ihn das A und O. Um die maximale Qualität aus jeder Kaffeebohne herauskitzeln zu können, bedürfe es einer feinen Sensorik. „Kaffeegenuss ist pures Handwerk“, sagt Emser, der einer industriellen Röstung ebenso wenig abgewinnen kann wie Kaffeevollautomaten.
Nach dem Abkühlen werden die Bohnen im Nebenraum auf einem zweiten Sieb verteilt und erneut optisch kontrolliert. Steine und verbrannte Bohnen werden aussortiert, anschließend wird die Ware in einen Eimer gefüllt und gewogen. Aus vier Kilo Rohkaffee sind 3,5 Kilo Röstkaffee geworden – ein Verlust von einem Achtel, der laut Profil im grünen Bereich liegt.
Der Eimer wird verschlossen und beschriftet. Im Deckel befindet sich ein Frischeventil, über das die Bohnen ausgasen können. Je nach Sorte dauere das bis zu zwei Wochen, erklärt Emser. In dieser Zeit entwickelten die Bohnen ihr unverwechselbares Aroma. Emser benötigt pro Jahr etwa eine Tonne Rohkaffee und zahlt inklusive Steuern und Logistik rund 15 Euro pro Kilo.
Keine Expansion trotz steigender Nachfrage
Zwei Vormittage die Woche darf Emser seinen Kaffeeröster anwerfen. Mehr lasse die Gewerbeaufsicht emissionsbedingt aufgrund der innerstädtischen Lage nicht zu. Für den Betreiber kein Problem: „Wir rösten ohnehin ausschließlich freitags am Vormittag.“
Trotz wachsender Nachfrage über Ladentheke und Onlinehandel plant Emser keine Expansion seiner Kaffeesparte. Denkbar sei für ihn eine Kooperation mit einem Anbieter, dessen Produkt das Sortiment sinnvoll ergänze und im Laden Platz fände. „Das wäre ein überaus reizvoller Gedanke“, sagt Emser.