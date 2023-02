In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Einbrecher in das Spendendepot des Teams Plan B in der ehemaligen Musikschule in Kusel eingestiegen und haben dabei mehrere Gegenstände gestohlen. Wie die Ehrenamtlichen mitteilen, wurden mehrere Schlösser aufgebrochen, die Telefonkabel herausgerissen und Räume durchwühlt. Neben einem Drucker, einer Jacke und einem Laptop aus dem privaten Besitz einer Ehrenamtlichen stahlen die Täter auch eine Kaffeemaschine, eine Playstation mit Spielen, Lebensmittel, Hygieneartikel, zwei Fahrräder sowie einen geringen Bargeldbetrag aus den Kaffeekassen. Die Polizei habe die Spuren gesichert. Bis mindestens kommenden Donnerstag bleibe das Spendendepot geschlossen, wo sonst mittwochs und freitags Kleidung und Haushaltsartikel abgegeben und kostenlos abgeholt werden können.