Mehrere Gemeinden im Kreis Kusel waren am Samstag bis zu zwei Stunden ohne Strom. Wie die Pfalzwerke Netz AG auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilt, war ein Kabeldefekt im 20-Kilovolt-Netz der Grund für die Störung. Davon betroffen waren Teile von Haschbach, Matzenbach, Rehweiler, Rammelsbach, Etschberg, Theisbergstegen, Hüffler und Bedesbach. Wie eine Sprecherin ausführt, lag die Versorgungsunterbrechung in den Dörfern zwischen 53 Minuten und gut zwei Stunden. Wie schon bei einer Störung in dem Bereich Mitte August, habe das Netzteam Saarpfalz „sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet“ und habe die Stromversorgung zügig wiederherstellen können.