Vermutlich war ein Kabelbrand am Dienstagmorgen der Auslöser für einen Feuerwehreinsatz in der Kirchenstraße. Wie die Polizei berichtet, hatten Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert, weil Rauch aus einem Wohnhaus drang. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr, der rund zwei Stunden gedauert habe, sei es aber gelungen, einen Schaden am Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde niemand.