Zu einem Stromausfall ist es am Mittwochabend in einigen Orten am Remigiusberg und im Glantal gekommen. Wie die Pfalzwerke mitteilen, hatte gegen 19.32 Uhr der Defekt an einem Kabel zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz geführt. Von dem Stromausfall waren demnach Haushalte und Einrichtungen in Rehweiler, Etschberg, Haschbach, Theisbergstegen-Godelhausen sowie im Matzenbacher Ortsteil Eisenbach und auch in Rammelsbach betroffen. Die Versorgungsunterbrechung lag laut Netzbetreiber zwischen zwei Minuten und knapp zweieinhalb Stunden.