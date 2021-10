Die Bauarbeiten haben ein Ende. Gut vier Millionen Euro hat die Sanierung der K15/K16 in Konken gekostet. Davon entfielen rund 1,134 Millionen auf den Kreis Kusel, der einen rund 75-prozentigen Zuschuss vom Land erhält. 480.000 Euro muss die Gemeinde Konken für die Gehwege entlang der Kreisstraße berappen, was mit 156.000 Euro ebenfalls vom Land bezuschusst wurde. 848.000 Euro aufbringen muss die Gemeinde allerdings für die Gehwege im Bereich der Friedhof- und Kirchenstraße. Die Kosten für Wasser- und Abwasserleitung belaufen sich auf gut 1,2 Millionen Euro, die Stadtwerke Kusel sind mit 76.000 Euro Kosten für Gasleitungen, die Pfalzwerke mit gut 250.000 Euro für Stromleitungen und Straßenbeleuchtung mit im Boot. In 34 Monaten wurden rund 720 Meter Fahrbahn ausgebaut.