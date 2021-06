Es geht einer weiteren maroden Straße im Kreis an den Kragen. Die Kreisausschuss hat am Montag beschlossen, dass der Landesbetrieb Mobilität eine Planung für den Ausbau der Kreisstraße 67 in Merzweiler fertigen soll.

Die Probleme der insgesamt nur 150 Meter Ortsdurchfahrt sind laut Verwaltung mannigfaltig. Lange Risse, tiefe Dellen, ein beschädigter und für die Belastung nicht ausreichend starker Untergrund, dazu fehlende Gehwege sowie Entwässerungsrinnen, die derart kaputt sind, dass sie ihren Zweck nicht mehr verlässlich erfüllen. All das hat der K 67 in Merzweiler überwiegend die schlechteste Note bei den regelmäßigen Überprüfungen des Zustands der Kreisstraßen gebracht.

Im Kreisausschuss war es deshalb unstrittig, dass der Landesbetrieb Mobilität Pläne für eine Sanierung erarbeiten soll. Wann die Straße in Ordnung gebracht werden kann und was das kostet, ist derzeit noch nicht klar.