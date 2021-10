Großen Zulauf hatte am Samstag das Kürbisfest der Kuseler Rotarier. Zugunsten der Flutopfer im Landkreis Ahrtal verkauften sie selbstgemachte Kürbispizza, Kürbissuppe und Kürbisquiche. Gäste kamen aus dem ganze Kreis.

Wer selbstgezogene Kürbisse verköstigen will muss von langer Hand planen: Schon im Frühjahr verschickte Rotary-Club-Meister Oliver Allmang an Mitglieder und an den französische Partnerverein Saar-Union Kürbis-Samen. Die Ausbeute fiel recht unterschiedlich aus, wie Rotarier Friedrich Beck berichtete. Während Allmangs Kürbis gerade einmal 300 Gramm auf die Waage brachte, erzielten die Kürbisse des französischen Partnervereins Rekordwerte: 35 Kilogramm wog deren größte Frucht. Das Prachtstück wurde jedoch nicht verarbeitet, sondern sollte während des Festes verkauft werden.

Schon gleich zu Beginn des Kürbisfestes bevölkerten viele Besucher den Verkaufsstand. Manche Besucher hatten Töpfe mitgebracht. „Wir essen die Suppe zu Hause“, berichtete die Kuselerin Heide Weis. Rotarier Klaus Grigull erzählte: „Gerade eben hat sich jemand einen Schnellkochtopf zur Hälfte füllen lassen. Karl-Heinz Draudt aus dem Altenglaner Ortsteil Mühlbach nahm mit seiner Frau eine noch nicht gebackene Pizza mit, nachdem er in der Kuseler Fußgängerzone von der Pizza mit dem ungewöhnlichen Belag gekostet hatte: „Das schmeckt wirklich lecker“.

Nach gut vier Stunden alles leer

Das Kürbisfest besuchten nicht nur Leute aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Schönenberg-Kübelberg und Lauterecken. Hauptsächlich ging es ihnen darum, die karitative Aktion zu unterstützen, erzählten sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Gegen 14.30 Uhr war auch der letzte Tropfen Kürbissuppe verkauft. Friedrich Beck bilanzierte: 180 Portionen gingen weg. Der Verkaufserlös zuzüglich Spenden erreichte damit eine Summe von 3400 Euro. Die Spende geht direkt an in Not geratene Menschen im Ahrtal.

Dafür haben die Kuseler Rotarier mit einem Partnerverein aus der Region Ahrtal Kontakt aufgenommen. Dieser Club hilft die Geldbeträge an besonders bedürftige Menschen zu übergeben. Zu dieser zweiten Spende nach der ersten Soforthilfe vor einigen Wochen gab der Rotary Club Saar-Union nun noch 5000 Euro hinzu, auch die Kuseler wollen den Kürbisfest-Erlös mit einem ähnlichen Betrag noch aufstocken.