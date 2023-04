Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ortstermin: Das Atelier von Nancy Blum liegt ganz malerisch in ihrem Garten in Jettenbach, genauer gesagt, in ihrem geräumigen Gartenhaus. Hier malt und modelliert sie und hier entsteht gerade eine Plastik, die sie von 16. Juni bis 3. Juli bei der Altonale in Hamburg ausstellen wird.

„Bei dieser Ausstellung mache ich jetzt zum zweiten Mal mit“, erzählt Nancy Blum, „das erste Mal war 2019, noch vor Corona. Ich hatte im Internet darüber gelesen, und es klang interessant.“