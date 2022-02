Seit Dienstag stellt der Künstler Walter Graser im Foyer des Westpfalz-Klinikums in Kusel aus. Seine Werke unter dem Ausstellungstitel „Blumensträuße“ sind in den Monaten Februar und März dort zu sehen.

„Ein Maler kann keine echten Blumen hervorbringen, er kann sie nur als Anregung – Farbe, Formen, Strukturen – für seine kulturellen Bildgestaltungen übernehmen“, lautet eine der Überlegungen des Künstlers Walter Graser zu der Ausstellung. Selbst ein Fotograf oder ein auf fotografische Wiedergabe hinarbeitender Maler könne nie einen echten Blumenstrauß herstellen, zumal ein Bild eine zweidimensionale Fläche sei, ein Blumenstrauß hingegen etwas Dreidimensionales. Auch in der Natur gebe es keine Blumensträuße, diese seien etwas Menschengemachtes, wofür in die Natur eingegriffen werden müsse. „Das macht ein kultureller Maler nicht“, schreibt Graser zu seiner Ausstellung. „Er übernimmt von echten Blumen nur Formen und Farben als Anregung.“

Geboren in Köln, wohnhaft in Rammelsbach

Walter Graser wurde im Mai 1937 in Köln geboren. Nach seinem Schulabschluss in Bad Dürkheim machte er bei der dortigen Graphischen Kunstanstalt eine Lehre als Schriftlithograph. Es folgten weite weitere Stationen in der Pfalz, inzwischen lebt Graser in Rammelsbach. Seine Werke waren bislang bei Einzel- und Gruppenausstellungen in Deutschland und Frankreich zu sehen. Die Ausstellung im Westpfalz-Klinikum zählt zu den Wechselausstellungen des Kunstkreises Kusel, in dem Graser Mitglied ist.