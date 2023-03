Am Kulinarischen Haus soll es künftig mehr Parkplätze geben. Dazu wird eine Scheune im rückwärtigen Bereich abgerissen. Die Gemeinde hatte das Gebäude zuvor von einer Privatperson erworben. Am Mittwoch beschloss der Gemeinderat, den Abriss für rund 13.600 Euro an die Firma Gihl aus Eppelborn zu vergeben. Die Arbeiten sollen schnellstmöglich erfolgen, sagte Ortsbürgermeister Christian Gießler. Im Gespräch sei auch, das freiwerdende Gelände nicht nur für neue Parkplätze, sondern auch für die Anlage einer kleinen Grünfläche zu nutzen. Am Kulinarischen Haus hatte sich die Parkplatz-Situation verschärft, nachdem der Arbeiterwohlfahrt, die rechts und links des Gemeindehauses Servicewohnen anbietet, die Nutzung zahlreicher Parkflächen zugesagt worden war. Diese Zusage hatte dem früheren Ortsbürgermeister Karl Knecht heftige Kritik beschert, da es dafür keinen Ratsbeschluss gegeben hatte.