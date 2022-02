In der Bahnhofstraße und in der Bruchstraße in Schönenberg-Kübelberg darf demnächst nur noch mit höchstens 30 Kilometern pro Stunde gefahren werden. Damit wird der Sicherheit der Fußgänger Rechnung getragen. Allerdings wird in beiden Straßen nicht – wie in Tempo-30-Zonen üblich – die Rechts-vor-Links-Regelung gelten. Sie bleiben Vorfahrtsstraßen.

Auf diese Weise, meinte Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates, werde gewährleistet, dass der Schwerlastverkehr zügig aus dem Gewerbegebiet auf die Glanstraße gelangt. Und die beim Halten und Anfahren entstehenden Emissionen und Lärm der Lkws würden verringert. Geändert wird auch die Verkehrsführung in der Bahnhofstraße. Diese ist momentan eine durchgehende Vorfahrtstraße; künftig wird sie als in die Bruchstraße abknickende Vorfahrtsstraße ausgewiesen. Mehrheitlich – mit einer Nein-Stimme – sprach sich der Rat für diese Lösung aus.