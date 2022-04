Der TuS ist bei der Suche nach einem Vorstand auf einem guten Weg. Interesse sei da, den Verein am Leben zu erhalten. Das habe sich bei einer Sitzung am Sonntag gezeigt. Aber es fehlten noch einige Köpfe, um den Verein zukunftsfähig aufzustellen, sagt der Noch-Vorsitzende Harald Rensch.

Drei Gesprächsrunden hat es laut Rensch bislang gegeben. Die ersten beiden seien „eher enttäuschend verlaufen“. Doch am Sonntag hätten sich etwa 40, vor allem junge Leute eingefunden, darunter Straußbuwe und Jugendspieler. Sie haben sich Rensch zufolge auch bereiterklärt, Verantwortung zu übernehmen. Die Liste mit Helfern konnte Rensch dadurch bereits gut füllen, sie sei aber bei weitem nicht komplett, unterstreicht er.

Auf mehrere Schultern

Auch für das Sorgenkind „neuer Vorstand“ deutet sich eine Lösung an: Nachdem sich kein Nachfolger für Rensch gefunden hatte, entschied sich der Turn- und Sportverein nun für eine Teamlösung – wie sie bereits in zahlreichen anderen Vereinen aus dem gleichen Grund praktiziert wird: Die Last wird auf mehrere, in diesem Fall auf vier Schultern verteilt.

Bereits besetzt sind die Bereiche Sportanlage und Gebäude, Sportbetrieb und Verwaltung und Finanzen. Was fehlt, ist die Zusage für den umfangreichen Bereich Wirtschaft und Veranstaltungen. Rensch und seine Mitstreiter sind allerdings zuversichtlich, auch hierfür jemanden zu gewinnen.

Satzung ändern

Damit die neue Vorstandsregelung greifen kann, ist laut Rensch eine Satzungsänderung erforderlich. „Das sollte aber kein Problem sein“, meint er. Der amtierende Vorstand werde die dafür notwendigen Schritte einleiten. In sechs bis acht Wochen wird der TuS dann zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen einladen. Froh ist Rensch darüber, dass Schriftführer und Kassierer, die ebenfalls zum Vorstand gehören, weitermachen wollen und sich zur Wiederwahl stellen werden.

Auch einige weitere Posten wie Jugendleiter, Platzwart oder der des Beauftragten für die Öffentlichkeitsarbeit seien schon vergeben. „Wir sind aber dringend auf weitere Unterstützung angewiesen. Denn alleine können die führenden Köpfe nicht alle Arbeiten und Aufgaben dauerhaft stemmen“, betont Rensch.