In Breitenbach werden künftig Baumbestattungen möglich sein. Auch Stelen für Urnenbestattungen werden aufgestellt. Dafür sprach sich der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung aus.

Das sogenannte Feld H, unweit der Aussegnungshalle, ist laut Ortsbürgermeister Johannes Roth für die alternativen Bestattungsformen vorgesehen. Dort sollen drei Winterlinden gesetzt werden. Um diese herum können die Urnen kreisförmig eingebracht werden. Außerdem ist geplant, fünf Stelen mit je drei Grabkammern am Rande des Feldes zu errichten. Auch dort können die Angehörigen ihre Verstorbenen bestatten lassen.

Für eine „schon etwas größere“ Linde mit einem Stammumfang von etwa 30 Zentimetern wird die Gemeinde laut Roth etwa 1700 Euro zahlen müssen. Angebote für die Stelen sind noch einzuholen. Er rechnet aber mit insgesamt rund 10.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den Aufbau und das Fundament.

Denkmäler werden restauriert

Außerdem entschied der Rat, dass die beiden Denkmäler zu Ehren der Gefallenen des Ersten und des Zweiten Weltkriegs restauriert werden sollen. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters sind die Denkmäler in keinem guten Zustand. Sowohl der liegende Soldat, der an die Opfer des Ersten Weltkriegs, als auch der Torbogen, der an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert, wiesen Risse auf. Einer Firma aus Bexbach wurden die Restaurierungsarbeiten übertragen. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf gut 2300 Euro.