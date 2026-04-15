Im Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg steht die Eröffnung der Sonderausstellung „Küken, Küken, Küken“ im Mittelpunkt, bei der erstmals Hühnerküken beim Schlüpfen zu sehen sind. Start der Ausstellung ist am Sonntag, 19. April, 10 Uhr. Dies geht aus einer Mitteilung des Museums hervor.

Die Ausstellung zeigt demnach ein Gehege mit Lebendtieren, umrahmt von Informationen und Schauobjekten zur Anatomie des Huhns, zur wildlebenden Verwandtschaft der Haushühner, zur Verbreitung und Formenvielfalt des Eis im Tierreich sowie zu Strategien der Brutpflege. Fünf kindgerechte Mitmachstationen ergänzen das Angebot.

Wie viele Küken tatsächlich schlüpfen, bleibt bis zuletzt offen, da die Brut Ende März mit mehr als zwei Dutzend Eiern von fünf Hühnerrassen begonnen hat. Drei Wochen nach Brutbeginn wird erwartet, dass die Küken schlüpfen, sich aus ihren Eischalen strampeln und kurz darauf auf eigenen Füßen die Umgebung erkunden.

Die Museumsleitung stellt die Lebendtiere in den Mittelpunkt der Veranstaltung und verweist auf die Attraktivität des Schlüpfens als Naturereignis für Besucher. Hintergründe zur Auswahl der Rassen und zur didaktischen Aufbereitung der Themen machen die Schau für Familien und interessierte Erwachsene anschlussfähig.