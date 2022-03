Eine Außenwand der Pfeffelbacher Kindertagesstätte „Kükennest“ schmückt neuerdings ein besonders farbenfrohes Bild. Das Graffito hat der Waldmohrer Sprayer Timo Ringeisen gefertigt.

Ein Nest mit drei Küken, der Kita-Name „Kükennest“, ein Saxofon, mehrere Musiknoten als Referenz auf die Auszeichnung der Einrichtung als Musikantenland-Kita und ganz viel Farbe. Timo Ringeisen hat mit seinem Graffito auf der Außenwand der Kita gute Arbeit geleistet. Die Spray-Aktion entstand in Kooperation mit dem Kita-Förderverein und dem Trafo-Projekt des Musikantenlandbüros Kusel und dessen Leiterin Elaine Neumann.

Bevor sich Ringeisen an die Arbeit machte, legte er drei Entwürfe vor. Welches Motiv letztlich auf die Wand gesprüht werden sollte, entschieden die Mädchen und Jungen der Kita. Nachdem wegen der Corona-Pandemie und wegen des Wetters der Termin mehrfach verschoben werden musste, machte sich der Sprayer schließlich an einem Samstag an die Arbeit. Am Tag zuvor hatte die Kita die Familien der Kinder eingeladen, um die Kunstaktion zu verfolgen.

Kita-Leiterin Karina Reis ist ganz angetan von dem Kunstwerk. Das Graffito versetze die Kinder zum Staunen und lade zum Berühren ein. Es strahle mit seinen Farben auch eine große Freundlichkeit aus.