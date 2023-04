Die Woche beginnt mit kühlen Temperaturen, Wind und teilweise Regen. Die Sonne kommt nur kurz zwischen den Wolken zum Vorschein. Am Wochenende jedoch wird das Wetter freundlicher, die Temperaturen steigen und die Sonne zeigt sich öfter.

Ein Tief über dem Skagerrak saugt zu Wochenbeginn nochmals kühle Polarluft an. In der labilen Atmosphäre kann es dabei zunächst noch zu einigen Regenfällen kommen. Über die Wochenmitte platziert der Keil des Grönlandhochs einen Ableger nach Mitteleuropa und trocknet die Luftmasse über unserer Region ab, bevor am Freitag voraussichtlich eine atlantische Störungszone mit Regen nach Südwestdeutschland vordringt.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit einer Mischung aus mehr Wolken als Sonne. Gelegentlich muss mit kleineren Regenfällen oder örtlichen Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich im kühlen Aprilbereich. Der Wind frischt teilweise böig auf.

Dienstag: Heute dominieren zunächst noch Wolken und es fällt stellenweise noch etwas Regen oder es gehen einzelne Schauer nieder. Im Tagesverlauf werden die Wolken weniger und die Sonne kommt öfters hervor. Die Temperaturen verändern sich kaum, aber der Wind flaut allgemein ab.

Mittwoch: Nach teils klarer Nacht mit leichter Frostgefahr wechseln sich tagsüber dichtere Wolken mit einigen Aufheiterungsphasen ab. Es bleibt zwar trocken, aber nach wie vor für die Jahreszeit zu kühl.

Donnerstag: Nach einer weiteren kalten Frühlingsnacht scheint zunächst verbreitet die Sonne und heizt die Luft spürbar auf. Am Nachmittag ziehen von Frankreich aber Wolkenschleier übers Land, wobei die Strahlung deutlich eingeschränkt wird.

Weiterer Trend

Am Freitag verdichten sich die Wolken und Regen zieht auf, dadurch werden die Temperaturen wieder etwas nach unten gedrückt. Am Samstag und Sonntag wechseln sich durchziehende Wolken mit Aufheiterungen ab und Schauer sollten die Ausnahme bilden. Die Temperaturen steigen in den frühlingshaften Bereich. Das ändert sich am Maifeiertag. Dann zieht nach recht freundlichem Beginn ein neues Regengebiet über die Region hinweg und dämpft die Temperaturen wieder .