Ein Tief über Norddeutschland schickt uns auf Freitag einen weiteren Schub arktischer Luft, zieht aber weiter Richtung Russland. Es wird regnerisch.

Dahinter machen sich über Mitteleuropa meist nur schwache Luftdruckgegensätze bemerkbar. Auf Sonntag könnte eine von Frankreich heranziehende Störung für Regenfälle sorgen. Im Anschluss daran wird erneut Polarluft angezapft, die für einem kühlen Start in den Wonnemonat Mai sorgen wird.

Donnerstag

Heute wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Schwache Schauer bleiben die Ausnahme. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit, gehen aber in der Nacht auf Freitag bei längerem Aufklaren wieder spürbar zurück.

Freitag

Der April geht eher bewölkt zu Ende. Nur gelegentlich scheint mal für einige Zeit die Sonne. Regen fällt aber so gut wie nicht. Nach stellenweisem Bodenfrost zu Tagesbeginn bewegen sich die Temperaturen auch tagsüber im ziemlich kühlen Bereich.

Samstag

Nach örtlichen Auflockerungen nimmt die Wolkendecke über Mittag weiter zu, und zum späten Nachmittag oder Abend hin schiebt sich von Frankreich voraussichtlich eine Regenzone in die Pfalz. Möglicherweise könnte es in der Nacht auf Sonntag auch mal kräftiger schütten. Davor steigen die Temperaturen etwas an.

Sonntag

Hinter dem zu Tagesbeginn abgezogenen Regen blinzelt zwischen dichteren Wolkenfeldern hin und wieder die Sonne hervor. Die sich abkühlende Luft sollte dabei allerdings wieder abtrocknen, so dass man bei einem Sonntagsspaziergang auf den Regenschirm verzichten kann.

Weiterer Trend

In der neuen Woche scheint es durchwachsen weiterzugehen. Kurze freundliche Abschnitte wechseln sich mit Regen- oder Schauerwolken ab. Die Temperaturen lassen weiterhin zu wünschen übrig und werden meistens unter der 15-Grad- Marke liegen.