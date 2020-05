Die Feuerwehr aus Glan-Münchweiler wurde am Freitag alarmiert, weil Rauch aus einem Gebäude in der Hauptstraße drang. Wie der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur Stefan Reichhart mitgeteilt hat, rückte die Feuerwehr mit dem Einsatzleitwagen, einem sogenannten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und einem Löschgruppenfahrzeug aus. Bei der Erkundung vor Ort habe sich dann aber herausgestellt, dass es sich um einen bereits erloschenen Brand in der Küche handelte. Das verqualmte Gebäude wurde von den Einsatzkräften belüftet, die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert und Messungen im Gebäude durchgeführt. Wie Reichhart weiter berichtet, wurde durch den Brand ein Eckventil beschädigt, was einen „unkontrollierten Wasseraustritt“ zur Folge hatte. Der Schaden wurde mit dem Wassersauger beseitigt und im Gebäude die Wasser- und Stromversorgung abgeschaltet.