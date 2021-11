David Savelkouls hat das Restaurant im Kübelberger Hof übernommen.

Savelkouls ist seit 2005 in der Gastronomie tätig, davon in den letzten vier Jahren als Serviceleiter. Sein früherer Arbeitgeber betrieb den Kübelberger Hof. Als der nun das Lokal aufgab, wagte Savelkouls den Schritt in die Selbständigkeit. Er hat mit Destina einen neuen Namen gewählt. Das Konzept, eine Weinbar mit kleinen Speisen zu verbinden, werde beibehalten. Die ehemalige Scheune als Hochzeits- und Feierort sei einmalig. Damit er alles umsetzen könne, brauche er noch einen Koch oder eine Köchin zur Unterstützung des Teams, das er komplett übernommen habe. Die ersten Tage seien sehr gut angelaufen.