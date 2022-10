Das Amtsgericht Kaiserslautern hat Haftbefehl gegen einen 21 Jahre alten Mann aus dem Kreis erlassen, der zwischen Mai und Oktober insgesamt 19 Straftaten begangen haben soll.

Da hat sich binnen kurzer Zeit einiges angesammelt: Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wirft dem 21-Jährigen Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Bedrohung, Diebstahl und Sachbeschädigung vor. Der Beschuldigte soll am 13. Juni in Kusel einem zehn Jahre alten Jungen mit einer gefüllten Plastiktüte auf den Arm geschlagen haben. Zwei Tage später soll er bei seiner eigenen Behandlung im Krankenhaus versucht haben, zwei Klinik-Mitarbeiter zu schlagen. Am 18. August habe er sich der Staatsanwaltschaft zufolge in der Nähe des Bahnhofs neben zwei jugendliche Mädchen gesetzt. Deren Aufforderung wegzugehen, sei er nicht gefolgt. Stattdessen habe er sich nach vorne gebeugt und einem der Mädchen – ohne deren Zustimmung – über den unbekleideten Bauch gestreichelt, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt. Der setzte den Haftbefehl am Freitag in Vollzug, da sowohl Flucht- als auch Wiederholungsgefahr bestehe. Der 21-Jährige habe vor dem Ermittlungsrichter von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.