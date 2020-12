Die Autofahrer haben den ersten Kälteeinbruch in der Nacht zum Dienstag im Landkreis gut gemeistert. Nach Angaben der Polizei Kusel und Lauterecken kam es , bis auf kleinere Unfälle mit geringem Sachschaden, zu keinen größeren Vorkommnissen.

Auch der Verkehr mit den Schulbussen lief größtenteils reibungslos. Das Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel teilte auf Anfrage mit, dass lediglich eine Buslinie aus Richtung Bosenbach am Morgen ausgefallen sei. Die Kinder hätten aber die Möglichkeit gehabt, eine Stunde später mit der nächsten Linie zu fahren und dementsprechend später zum Unterricht zu kommen. Auch das Veldenz-Gymnasium in Lauterecken berichtete auf Anfrage von vereinzelten Ausfällen oder Verspätungen im Busverkehr – gerade bei Linien aus höheren Lagen.