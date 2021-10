Helmut Käfer, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Kusel, ist erneut als stellvertretender Vorsitzender des Gruppenausschusses der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände für Sparkassen in Rheinland-Pfalz gewählt worden. Er gehört dem Vorstand seit 2018 an und hat in dieser Funktion 2020 an den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst auf Bundesebene teilgenommen.