Einmal gegen den 1. FC Kaiserslautern spielen – das ist der Traum vieler Fußballer. Dieser Traum geht für die A-Jugend des JVF Pfälzer Bergland am kommenden Mittwoch (Anstoß 19 Uhr) in Erfüllung. In der zweiten Runde des Verbandspokals treffen die Nachwuchskicker aus der Region in Thallichtenberg auf die U19-Bundesligaelf der Roten Teufel.

Schon die erste Runde des Verbandspokals war aufregend für die A-Jugend des JFV Pfälzer Bergland. Nach 90 Minuten stand es 3:3 im Spiel gegen den ASV Winnweiler/Morlautern. Die