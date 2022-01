Im Jugendzentrum (JUZ) der Ortsgemeinde finden im Februar zwei Projekte für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren statt. Am Dienstag, 8. Februar, können Teilnehmer für eine Gebühr von zwei Euro an dem Projekt „Wir gestalten FFP2-Masken“ teilnehmen. Das Projekt „Wir fahren zum Schwimmen ins Azur“ findet am Dienstag, 15. Februar, statt. Die Kosten betragen 4,50 Euro. Los geht’s jeweils um 15 Uhr. Eine Anmeldung im JUZ Schönenberg-Kübelberg ist notwendig unter der Telefonnummer 06373 892915 oder per E-Mail an juz@schoenenberg-kuebelberg.de möglich.