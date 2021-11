Ein 17-jähriger Fahranfänger ist bei einem Unfall am Sonntagmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Hauptstraße von Reipoltskirchen. In einer Rechtskurve war er offensichtlich zu schnell, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen ein geparktes Auto. Der Kradfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.