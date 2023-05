Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diskriminierung in der Schule, bei der Suche nach Arbeit, im Gesundheitswesen – für Familie Vejsel aus Nordmazedonien gehörte das als Roma in ihrer Heimat zum Alltag dazu. Seit einem halben Jahr lebt die Familie in Kusel. Doch ihr droht die Abschiebung.

Ein heruntergekommenes kleines Haus, das eher einem kaputten Container gleicht, im Vordergrund ein verzweifelt wirkender älterer Mann, der immer wieder Sätze fallen lässt wie: „Alles