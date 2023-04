Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dmytro Rusnak fand keine Ruhe, bis seine Familie aus der Ukraine bei ihm in Deutschland ankam. Nun unterbricht der 32-Jährige seine Facharztausbildung am Westpfalz-Klinikum, um freiwillig in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt Odessa auszuhelfen.

Für immer in Deutschland zu bleiben, war nie Dmytro Rusnaks Plan gewesen. Stattdessen wollte der 32-jährige Ukrainer im Westpfalz-Klinikum seine fünfjährige Facharztausbildung zum Anästhesisten