Es ist tatsächlich ungewöhnlich: In Zeiten, da viele Vereine über Mitgliederschwund klagen, manche gar das Singen einstellen, weist der Arbeitergesangverein (AGV) 1897 Altenkirchen gleich drei aktive und stabile Gruppierungen auf. Am Samstag sind alle drei zu hören.

Beim Festkonzert zum 125-jährigen Bestehen unter dem Motto „Singen macht Spaß“ am Samstag, 16. Juli, 18 Uhr, treten die drei Ensembles in der katholischen Kirche in Ohmbach