Vorbildlich gehandelt hat ein 13-Jähriger, der am Donnerstagabend einen Brand gemeldet und damit Schlimmeres verhindert hat. Der Junge war nach Polizeiangaben mit einem Freund in Wolfstein unterwegs, als er im Vorbeilaufen an einem Haus einen in Flammen stehenden Kamin bemerkte. Er rief die Integrierte Rettungsleitstelle an, die daraufhin alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand.