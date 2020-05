Zwei junge Frauen sind in der Nacht zum Mittwoch in Niederalben von zwei Männern bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden Störer die Wohnungsinhaberin nach Mitternacht aufgesucht, weil einer der Besucher die Fortsetzung einer Beziehung fordern wollte. Hierbei legten sie nach Angaben der Polizei auch zwei Schusswaffen und ein Messer auf den Tisch und drohten Repressalien an.

Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen am frühen Morgen in einer Wohnung in Lauterecken fest. Die verwendeten Waffen, es handelte sich um Schreckschusswaffen, wurden sichergestellt. Die beiden 26 und 28 Jahre alten Männer erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung, Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Verstoß gegen das Waffengesetz.