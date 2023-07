Vier Jahre ist es her, da formierte sich in Jettenbach die „Junge Bläserbande“ des Arbeitermusikvereins. Durch die Pandemie krampfte es etwas in Sachen gemeinsames Proben. Doch die Nachwuchsmusiker ließen sich nicht abschrecken und und gaben am Sonntag ihr erstes Konzert.

Der Ehrenbürger und Ehrenvorsitzende des Arbeitermusikvereins ist voll des Lobes über die Nachwuchsformation. Ein solches Jugendorchester sei „einzigartig im gesamten Landkreis“. Der Vereinsvorsitzende Klaus Göttel erinnert sich noch an das Jahr 2019. Damals hatte der Verein in Volker Kaufmann aus Nanzdietschweiler einen neuen Dirigenten verpflichtet. Der Mann mit dem Taktstock habe viel Talent darin, mit den Jugendlichen umzugehen, sie für das Musizieren zu motivieren. Er habe schon damals gesagt, dass er sich gut vorstellen könne, mit den Nachwuchsmusikern ein eigenes Konzert zu spielen.

14 Stücke bei der Konzertpremiere

Dann kam Corona. Das „hatte uns leider etwas ausgebremst, doch wir haben immer fleißig geübt“, so Göttel. Die Proben hätten zeitweise im Freien stattgefunden. Die Jugendlichen hätten jedoch nie den Spaß am Einstudieren neuer Lieder verloren. Am Sonntag stand nun das erste Konzert in der evangelischen Kirche Jettenbach statt. Göttel zufolge kommen die 18 Mädchen und Jungen der Formation nicht nur aus der eigenen Gemeinde, sondern auch aus Neunkirchen, Wiesweiler, Hinzweiler, Horschbach, Föckelberg und Rodenbach. Das Jugendorchester wird Göttels Angaben zufolge unterstützt „von unseren etwas älteren Musikerinnen Conny Klein und Melanie Schultz an der Klarinette“.

Was die „Junge Bläserbande“ bei ihrem ersten Konzert spielte, konnte sich durchaus hören lassen. Unter der Leitung von Volker Kaufmann präsentierten die 18 Mädchen und Jungen 14 Stücke, darunter zum Beispiel die „Europahymne“, „Drums of Corona“, „Beetle Boogie“ und „The little Magyar“.