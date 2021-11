Klaus Jung ist erneut zum Vorsitzenden des Gesang- und Musikvereins Germania 1862 gewählt worden.

In seinem Tätigkeitsbericht stellte Klaus Jung als Hauptaufgabe die Suche nach einem neuen Chorleiter in den Vordergrund. Mit dem scheidenden Dirigenten Vsevolod Starko konnten in den vergangenen Jahren viele Erfolge verbucht werden. Insbesondere lobte Klaus Jung die Jugendarbeit von Starko.

Erfreulich sei, dass die Lücke mit einem sehr jungen Nachfolger, Johannes Rutz, schnell geschlossen werden konnte. Die Proben wurden bereits aufgenommen und seien erfolgsversprechend.

Bei den Neuwahlen wurden Klaus Jung als erster Vorsitzender und Kirsten Klinck als Stellvertreterin im Amt einstimmig bestätigt, ebenso die Kassenwartin Simone Kröll. Neu ins Amt der Schriftführerin kam Cornelia Schramm. Als Beisitzer gewählt wurden Klaus Keller, Margit Drumm, Jutta Mack, Gerhard Kuntz, Olga Isinger und Norbert Gilcher.

Geehrt wurden für 65 Jahre Kurt und Emi Edinger, für 60 Jahre Karin Lauer und Inge Schug, für 50 Jahre Kurt Stoffel, für 25 Jahre Cornelia Schramm und Brigitte Franzmann und für fünf Jahre im Jugendchor Luisa Jung.