Der 22-jährige Julius Gödtel präsentiert seine Arbeiten bei der Ausstellung „Material und Form“ im Foyer des Westpfalz-Klinikums. Die Ausstellung läuft in den Monaten Oktober und November und gibt Einblicke in das Schaffen des jungen Künstlers, der seit Januar 2022 Mitglied des Kunstkreises ist. Gödtel stammt aus Kusel, lebt in Saarbrücken und gehört zu den wenigen professionell ausgebildeten Künstlern im Verein. Er hat Kunstpädagogik an der Hochschule der bildenden Künste in Saarbrücken studiert, parallel dazu Sportpädagogik an der Universität des Saarlandes.

Seit 2022 hat Gödtel seine Werke einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt, beispielsweise in Berlin, München, Saarbrücken und Kaufbeuren. Besonders seine Teilnahme an kreativen Workshops – wie dem „Experimental Punktool Workshop“ beim „Moyn Moyn Festival“ – unterstreichen seine experimentelle Herangehensweise an Kunst.