Säen, ziehen, Stecklinge umsetzen, Düngen, und beobachten, wie sie immer größer werden: Die Arbeit mit Pflanzen fasziniert den frisch gebackenen Gärtner Julian Hellriegel. Der nun ehemalige Azubi der Gärtnerei Clos in Altenglan ist einer der besten seines Jahrgangs an der Berufsbildende Schule für Wein- und Gartenbau in Neustadt.

Von der Aussaat bis zum Verkauf begleitet Julian Hellriegel die Pflanzen teilweise über Wochen oder sogar Monate. „Stiefmütterchen zum Beispiel werden im Oktober getopft,