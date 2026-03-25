In der Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses am Dienstag wurde Julia Molter als zukünftige Beauftragte des Landkreises für die Bereiche Bildung und junge Familien vorgestellt. Sie übernimmt damit das Ehrenamt von Johannes Huber, der diese Funktion nicht mehr ausüben kann, weil er seit Mitte Oktober Landrat des Kreises Kusel ist. Seit fast drei Jahren ist die 39-Jährige aus Altenglan Konrektorin an der Realschule plus in Idar-Oberstein und setzt sich dort vorallem für Chancengleichheit ein.

Für die Zukunftsfähigkeit im Landkreis ist der Themenbereich Bildung und junge Familien essenziell, schreibt die Kreisverwaltung. Molter soll künftig die „Vernetzung wichtiger Akteure aus Bildung, Jugendhilfe, Verwaltung und Politik stärken“.