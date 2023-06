Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zuerst war Julia Drumm Restaurantfachfrau. Dann ging sie etwas Neues an, lernte Friseurin, schaffte es sogar unter die besten Meister des Jahrgangs 2020 in der Pfalz. Nun geht die 28-Jährige aus Matzenbach-Gimsbach den nächsten Schritt. Sie arbeitet an ihrem eigenen Salon. Bis der öffnet, dauert es aber noch ein wenig. Auch wegen Corona.

„Es war reiner Zufall, dass ich Friseurin geworden bin“, erzählt die Jung-Meisterin. Die Idee sei ihr einfach gekommen, als sie einen Friseursalon besucht habe: „Mit Leuten reden,