Der Jugendtreff in Altenglan öffnet wieder. Ab 23. Februar gibt es für Jugendliche neben dem Sportplatz ein Freizeitprogramm und Verpflegungsangebote. Eine neue Betreuerin bringt frischen Wind. Und das Haus der Jugend aus Kusel macht auch mit.

Ein wenig Normalität schaffen und nach Corona wieder durchstarten: Das erhofft sich Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer für den Jugendtreff in Altenglan, der sich an Jugendliche ab 14 Jahren richtet.

Auch Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe ist anwesend. Das ist kein Zufall, denn Gemeinde und Verbandsgemeinde teilen sich die Trägerschaft. So soll der Jugendtreff auf besonders sicheren Beinen stehen. Der Jugendtreff ist mittwochs, donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr offen.

Ehemalige DRK-Räume

Die ehemaligen Räume des DRK-Ortsverbandes stellt die Gemeinde Altenglan. Schon früher war hier der Jugendtreff, dank der Jugendpflegerin Susanna Glaubrecht erwacht er zu neuem Leben. Das ist schon bei der Einweihung offensichtlich, als sie jedem Anwesenden ein Glas alkoholfreien Sekt und einen Kaffee anbietet. Auch für Verpflegung ist gesorgt: „Die Häppchen habe ich selbst gemacht, es sind noch reichlich da!“

Ein Gewinn für den Jugendtreff ist der Anschluss an das Haus der Jugend in Kusel. Sowieso derselben Verbandsgemeinde angehörend, bieten sich Kooperationen an. Das berichtet Ralf Spacky, der das Haus der Jugend leitet. Geplant sei unter anderem ein Projekt mit dem Tierschutzverein, der auch nach Altenglan kommt.

Zielgruppe besucht die Realschule plus

Da macht es sich gut, dass der Jugendtreff direkt neben dem Sportplatz liegt. Falls tatsächlich einmal Hunde nach Altenglan kommen, haben sie hier genug Platz. Sowieso könnte die Lage des Jugendtreffs kaum besser sein: Die Zielgruppe besucht nebenan die Realschule plus. Der Bedarf ist da, die Stufen acht bis zehn umfassen insgesamt sieben Klassen. Laut Glaubrecht schauten die Jugendlichen schon neugierig herein, während sie noch Kisten ausräumte. Ob man denn schon hineinkönne? Leider nein, musste die Jugendpflegerin antworten, aber lange dauere es nicht mehr.

Susanna Glaubrecht ist die neue Mitarbeiterin in Altenglan. Ursprünglich aus Trier stammend, führte ihre Reise sie nicht nur nach Freiburg und Köln, sondern auch ins Ausland. In Freiburg arbeitete Glaubrecht für das Goethe-Institut, in Köln in einem Kinder- und Jugendtheater.

Gemeinsam gärtnern

Wie kommt sie nach all diesen Stationen ausgerechnet nach Altenglan? „Eigentlich habe ich nur ein ruhiges Haus in idyllischer Umgebung gesucht.“ Das fand Glaubrecht in der Pfalz. Der Beruf folgte erst danach. Projektideen für den Jugendtreff sind reichlich vorhanden. Die Konzeption sei aber noch lange nicht abgeschlossen: „Die Jugendlichen sollen ja auch eigene Vorschläge mitbringen.“ Deshalb wolle sie zum Beispiel einen zweiten Raum sowie den Außenbereich gemeinsam mit den Schülern gestalten. Vorstellbar sei zum Beispiel das Anlegen von Hochbeeten: „Gemeinsam gärtnern und dann aus der Ernte kochen, das wäre schön.“ Vorher versuche Glaubrecht aber, ein zweites Zuhause zu schaffen.

Bei der Gestaltung des Jugendtreffs hatte eine Frage Priorität: Was möchten die Jugendlichen? Deshalb gibt es nicht nur einen Tischkicker, sondern auch einen Internetanschluss, Tablets und Spielkonsolen. Die Anschaffung der Geräte war dank der Unterstützung der Verbandsgemeinde möglich. Doch Glaubrecht möchte auch einen Gegenpol schaffen: „Playstation spielen ist in Ordnung, aber warum nicht auch ein Brettspiel?“

Weniger soziale Kontakte

Die Nachwehen der Pandemie seien schwer zu ignorieren. Das Homeschooling bedeute Lernen am Computer und eingeschränkte soziale Kontakte. Gerade deshalb seien Angebote für die Jugendliche unentbehrlich. Davon ist Glaubrecht überzeugt. Zu sehr seien Jugendliche während des Lockdowns vergessen worden. Dennoch zeigt sich die Jugendpflegerin zuversichtlich. „Altenglan lebt“, sagt sie lachend. Erst recht, wenn ab Mittwoch die ersten Schüler kommen.