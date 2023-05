Wer an der nunmehr 34. Auflage der Jugendolympiade von Kreis und Kreisjugendring mitmachen möchte, kann sich noch bis Freitag, 9. Juni, anmelden. Die Veranstaltung am Samstag, 24. Juni, findet in Herschweiler-Pettersheim statt und wird von den örtlichen Vereinen und von der Gemeinde ausgerichtet. Auf einem Rundkurs um den Ort – Start ist an der Herzog-Christian-Schule – müssen die Teilnehmer Aufgaben an mehreren Stationen meistern. Dabei gilt es, bei Spielen und Fragen so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Laut Mitteilung des Kreises steht dabei der Teamgeist im Vordergrund. Antreten können Gruppen von fünf bis zehn Kindern und Jugendlichen in drei Altersklassen von sieben bis 18 Jahren. Die drei besten Teams jeder Altersklasse erhalten Geldpreise (50 bis 100 Euro). Nachdem der Rundkurs absolviert wurde, wird ein gemeinsames Mittagessen angeboten, im Anschluss bleibt Zeit zum Spielen. Die Teilnahme kostet zwei Euro pro Person.

Laut Mitteilung der Kreisverwaltung wird ein kostenloser Hol- und Bringdienst für die Gruppen eingerichtet – die jeweiligen Abholzeiten werden rund eine Woche vor der Veranstaltung mitgeteilt. Allerdings werden die Gruppen aus Herschweiler-Pettersheim und den umliegenden Gemeinden darum gebeten, selbst anzureisen. Anmeldung und weitere Informationen gibt es bei der Kreisverwaltung, Abteilung Jugend und Soziales, unter den Telefonnummern 06381 424215 oder 424174 sowie per E-Mail an Jugendpflege@kv-kus.de.