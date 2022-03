Einige stehlen Schmuck, andere Geld, in Kusel hatte es am Sonntag ein 15-Jähriger auf Mercedes-Sterne abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, verständigte der Nachbar eines Geschädigten die Polizei. Er hatte beobachtet, wie der Jugendliche aus einem mit hoher Geschwindigkeit anfahrenden Auto ausstieg, sich an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte und dann wieder verschwand. Wie sich herausstellte, wurden die an der Fahrzeughaube befestigten Mercedes-Sterne gewaltsam entfernt und gestohlen. Der Nachbar konnte sich aber das Kennzeichen des Autos notieren, sodass der bereits polizeibekannte Jugendliche ermittelt werden konnte. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Mögliche Geschädigte oder Zeugen sollen sich mit der Polizei in Kusel in Verbindung setzen, Telefon 06381 9190.