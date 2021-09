Weil sie ihren Freund und zwei Polizisten verletzt hat, muss eine Jugendliche mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Am Mittwoch, teilte die Polizei mit, geriet die junge Frau mit ihrem Freund in Streit, griff ihn an und verletzte ihn. Weil sie die Wohnung nicht verlassen wollte, erteilte ihr die hinzugerufene Streife einen Platzverweis, dem die junge Frau ebenfalls nicht nachkam. Stattdessen beleidigte sie die Beamten, trat nach ihnen und rannte davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und holte sie ein. Bei der Festnahme verletzte sie zwei Beamte. Die junge Frau wurde auf Anordnung eines Richters in eine Fachklinik gebracht.