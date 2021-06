Am Sonntagnachmittag kam es in der abschüssigen Straße „Am Mannenberg“ zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Jugendliche, 15 und 17 Jahre alt, fuhren auf einem Motorroller. Laut Polizei stürzten die Teenager aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und rutschten in ein entgegenkommendes Auto einer 70-jährigen Frau. Die Jugendlichen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Dazu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei Lauterecken hat mehrere Strafverfahren eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem, welcher der Jugendlichen den Motorroller zum Unfallzeitpunkt gefahren hat. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegengenommen.