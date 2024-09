Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren sind laut Polizei unter Verdacht, in der Nacht auf Freitag in Kusel ihr Unwesen getrieben zu haben. Wie die Beamten berichten, begann es gegen 2 Uhr mit einem dumpfen Geräusch, das ein Anwohner in der Nähe Bahnhofstraße bemerkte. Ein Verkehrsschild war umgeworfen worden, er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die Verkehrssicherheit wieder her und fahndeten nach den polizeibekannten jungen Männern. Etwas später wurden aus den Halterungen gerissene Metallmülleimer in der Bahnhofstraße entdeckt, sowohl die Eimer als auch der Inhalt waren auf der Straße verstreut. „Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall“, schreibt die Polizei. Am kleinen Kreisel holten die Jugendlichen Bücher aus der Telefonzelle und steckten sie an, außerdem stellten sie Verkehrsschilder auf die Fahrbahn. „Diese Missstände konnten gegen 3 Uhr durch die Polizisten behoben werden“, heißt es in dem Bericht.

Die Polizei sucht Zeugen. Kontakt: Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.