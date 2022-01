Anwohner haben am Samstag mehrere Jugendliche dabei beobachtet, die sich an einem geparkten Wagen aufgehalten haben. Laut Polizei gaben die Zeugen an, dass sich die Jugendlichen gegen 22:45 Uhr in der Nähe des Friedhofs an dem Auto „zu schaffen machen würden“. Nach ersten Angaben wäre ein metallisches Geräusch vernehmbar gewesen. Vor Ort konnten die Beamten an zwei Fahrzeugen leichte Lackschäden feststellen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet unter der Nummer 06382 9110 in diesem Zusammenhang um Hinweise von möglichen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.