Mehrere Jugendliche waren am Montagnachmittag beteiligt an einer Auseinandersetzung in einem Hinterhof in der Kuseler Bahnhofstraße. Einer von ihnen wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Worum es bei der Sache ging, das versucht die Polizei nun herauszufinden. Wer die Tat beobachtet hat, soll sich unter 06381 919-0 oder pikusel@polizei.rlp.de melden.