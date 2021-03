Der Landkreis Kusel beteiligt sich am kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe.

Von der Beteiligung am Verband erhofft sich der Kreis einige Vorteile. In dem Zweckverband, der seinen Sitz in Mainz haben wird, sind alle rheinland-pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte sowie alle Städte vertreten, die über eigene Jugendämter verfügen. Der Zweckverband soll die örtlichen Träger der Eingliederungs-, Kinder- und Jugendhilfe bei ihrer Arbeit unterstützen. Auch bei Verfahren vor Sozialgerichten und Verhandlungen, zum Beispiel zu Rahmenvereinbarungen mit Kita-Trägern wie den Kirchen, soll der Verband die Städte und Landkreise vertreten.

Der Kreis Kusel verspricht sich davon, dass die örtlichen Jugendämter ihre Kompetenzen bündeln. Dadurch soll deren Nutzung günstiger für die Kommunen werden. Mit gemeinsam formulierten Zielen und Ansprüchen will man außerdem Leistungen für Kinder und Jugendliche vor Ort „zuverlässig und zu angemessenen Bedingungen“ anbieten. Auch von Schulungen und verbesserter Personalentwicklung sollen die Mitglieder des Verbands profitieren.

„Der Jugendhilfeausschuss wird durch den Zweckverband nicht ausgeschlossen oder ausgehebelt. Er bekommt eher noch mehr Kompetenzen“, sagte Landrat Otto Rubly.