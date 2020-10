Das evangelische Jugendheim in Neunkirchen ist stark renovierungsbedürftig. In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde darüber beraten, wie der Kirchengemeinde geholfen werden kann, das Gebäude zu erhalten.

Wie marode das Gebäude ist, zeigt sich auch daran, dass bei regnerischen Wetter in den Räumen Eimer aufgestellt werden müssen, um das Wasser aufzufangen. Außer dem Dach müssten auch Küche, Toiletten und Fenster erneuert werden. Ortsbürgermeisterin Lilly Niebergall berichtete auf Anfrage, dass das Gebäude der Landeskirche gehöre, die somit auch dafür verantwortlich sei.

Das in den 1970er Jahren errichtete Jugendheim erfülle in Neunkirchen aber auch die Funktion eines Dorfgemeinschaftshauses. Räume würden vom Landfrauenverein, einer Turngruppe, einem Chor und für Familienfeiern genutzt. Auch die Ratssitzungen finden im Jugendheim statt. Die Ratsmitglieder möchten mit Pfarrerin Janina Tamm Lösungsvorschläge erarbeiten, was die Ortsgemeinde für den Erhalt tun könne. Eine Möglichkeit sei, einen Förderverein zu gründen, dessen Mitglieder sich zum Ziel setzten, dass das Jugendheim nicht geschlossen werden müsse. Die Ortsbürgermeisterin hat ins Auge gefasst, zu diesem Thema zu einer Bürgerversammlung einzuladen.