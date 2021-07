Vom 16. bis 26. August veranstaltet das Jugendreferat im Evangelischen Kirchenkreis Obere Nahe, der bis in den Kreis Kusel reicht, eine Freizeit für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. Es geht an die holländische Nordsee, zur Nationalpark Bucht Lauwersmeer. Jugendreferent Wilfried Ulrich begleitet die Gruppe, geplant sind Ausflüge zu diversen Wattinseln, Kanufahrten, Schwimmen, eine Wattwanderung, eine Museumstour sowie ein Städtetrip nach Groningen. Wer an der Jugendfreizeit teilnehmen möchte, sollte sich jedoch zügig anmelden, denn es sind nur noch wenige Plätze zu vergeben. Anmeldeformulare und weitere Infos gibt es unter: www.jugendreferat.org/freizeiten.