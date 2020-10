Der Jugendförderverein Ottweiler will ein Repair-Café aufbauen, in dem ehrenamtlich Haushaltsgeräte repariert werden sollen. Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag, 24. Oktober, 14 Uhr, in der evangelischen Stadtmission, Illinger Straße 30, statt. Interessenten müssen sich im Zuge der Pandemiebestimmungen unter 06824 9089039 anmelden. Die Stadt Ottweiler fühlt sich nach eigenen Angaben dem Ziel einer „global nachhaltigen Kommune“ verpflichtet.